Archeologia | svelate le cure materne degli Australopitechi | allattavano i piccoli fino ad

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gli ominidi come la nostra ‘bisnonna’ Lucyper i primi 12 mesi di vita e continuavano anche in seguito, quando c’era carenza di cibo. Lo indica una ricerca che rivela per la prima volta i segreti delleantenati più antichi dell’uomo, gli. Pubblicata su Nature, la ricerca è coordinata da Renaud Joannes-Boyau, dell’australiana Southern Cross University, e ha trovato la partecipazione di Stefano Benazzi, paleoantropologo dell’universita’ di Bologna, e Luca Fiorenza che lavora in Australia, alla Monash University. Secondo Fiorenza, il risultato mostra “l’esistenza in questa specie di un legame madre-bambino piuttosto esteso ed è la prima prova diretta del ruolo materno in uno dei nostri primi antenati, contribuendo alla comprensione della storia delle dinamiche familiari e ...