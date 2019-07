Wimbledon: Djokovic re,Federer ko al 5°

Il re fallisce il miracolo e Novaksi conferma campione a. In 5 fantastici set, il serbo piega Roger: 76 16 76 46 13-12, in 4 ore e 55'. Per Novak 5° Championship, 16° titolo dello Slam, 75° Atp. Primo set al tiebreak per7-5. Nel secondosi scatena: 6-1 in 25'.Ancora tiebreak nel terzo,l'elvetico spreca un vantaggio e con 4 punti di fila il serbo chiude 7-4. Risorgenel quarto: 6-4.Il quinto set è già storia. Roger manca 2 match point sull' 8-7. Il tiebreak lo punisce 7-3.(Di domenica 14 luglio 2019)