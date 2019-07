Traffico Roma del 14-07-2019 ore 19 | 30

romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALL’OSTIENSE ALL’APPIA. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA TUSCOLANA. PEGGIORA LA SITUAZIONE, SEMPRE PER UN INCIDENTE, ANCHE SULLA STATALE AURELIA, DOVE SI VIAGGIA IN CODA DAL CENTRO TRE DENARI A MALAGROTTA GUIDANDO VERSO. SULLA A24-TERAMO CODE AL CASELLO DIEST A PARTIRE DA LUNGHEZZA. CODE PERINTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL GRA VERSO QUEST’ULTIMO TRATTO. DIFFICOLTÀ PER LO STESSO MOTIVO, E SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA. TRAFFICATE LA SS148 PONTINA DA TRIGORIA A CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR, E LA LITORANEA TRA OSTIA E LAVINIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. IN CITTÀSOSTENUTO SU VIA APPIA IN ...

