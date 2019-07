Savona | orrore al karaoke | spara alla ex moglie e la uccide Ora è caccia all' uomo

liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Sono state estese in tutta Italia le ricerche di Domenico Massari, il 54enne che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la exDeborah Ballesio, 40anni, aall'interno dei Bagni Acquario di via Nizza. È previsto nelle prossime ore anche un vertice in procura per fare il punto sulle indag