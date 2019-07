Maltempo da Nord a Sud | in arrivo insolita perturbazione Anche neve

Brindisi - Maltempo devasta la costa nord : crolla il tetto di un supermercato : La violenta ondata di maltempo che ieri ha investito tutto il versante adriatico si è abbattuta anche nel tardo pomeriggio su Brindisi. Qui ci sono state due "ondate" della perturbazione: la prima, intorno alle ore 16:00, che ha provocato pochi danni e disagi, e poi la è arrivata la "coda", che ha sprigionato una potenza devastante. Erano circa le ore 17:00 quando la gente ha visto il cielo farsi di un nero molto denso, tutto ad un tratto ...

Maltempo - temporali da Nord a Sud : allerta in 14 regioni : Maltempo, temporali da Nord a Sud: allerta in 14 regioni Rovesci, venti forti e temperature in ribasso in gran parte del Paese. La situazione più critica è prevista nella Toscana centro-meridionale. Ieri bagnanti in fuga dalle spiagge marchigiane dell'Adriatico Parole chiave: ...

Maltempo : grandine a Rimini - temporali e forti raffiche di vento in tutto il Centro-Nord : Il Maltempo è arrivato sull'Italia centro-settentrionale, così come annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni: a Rimini è in corso una mega grandinata, con chicchi caduti a macchia di leopardo sulla provincia e grandi come sassi. A Ravenna si è registrata una tromba marina ma è allerta anche nel resto del Nord: ecco le regioni più a rischio.Continua a leggere

Maltempo - altro tornado al Nord : vortice nelle acque della Baia di Fiascherino - è il 2° in poche ore [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che sta colpendo l’Italia in queste ore è particolarmente violento, così sono numerosi i fenomeni estremi: dopo il tornado di Casalborsetti sulla costa dell’Emilia Romagna, poco fa si è verificato un altro fenomeno analogo nella Baia di Fiascherino, a La Spezia. Spettacolari le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo. Maltempo, tromba marina a La Spezia: le immagini dalla Baia Di Fiascherino ...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo da nord a sud e brusco calo termico : Nella giornata di domani una perturbazione accompagnata da aria decisamente più fresca attraverserà l'Italia apportando un peggioramento anche al centro-sud. Previsti piogge e temporali anche di...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si estende al Centro-Nord : attenzione a grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia in questa seconda settimana di luglio che da domani porterà condizioni Meteo avverse anche al Sud, dove ancora resiste un gran caldo. E così Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per Nord Italia, Corsica, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia e Bulgaria principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di ...

Maltempo - allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali : Maltempo, allerta gialla in 7 regioni del Centro-Nord per temporali Condizioni critiche causate da una vasta perturbazione sono previste in Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Piemonte e nord della Toscana. Da stasera le condizioni meteorologiche peggioreranno anche sulle regioni centrali ...

Maltempo - tromba d’aria a Livorno e allagamenti in Toscana : è allerta al Nord : L'Italia continua a essere divisa a metà dal punto di vista meteorologico: al Centro Nord, e soprattutto in Toscana, continua il Maltempo con pioggia e trombe d'aria. allerta soprattutto nel Pisano e a Livorno, allerta gialla anche in Veneto, mentre al Sud continua l'ondata di caldo, con temperature record in Sardegna dove oggi, lunedì 8 luglio, si sfiorano i 41 gradi centigradi.Continua a leggere

Previsioni meteo Aeronautica - Maltempo al Nord/ Milano e Roma : quando torna l'Estate : Allerta meteo Aeronautica: bollettino maltempo Protezione Civile, ondate di calore al Centro-Sud. Forti temporali in Toscana e Nord Italia

Meteo - in arrivo il Maltempo : temporali e rovesci al Nord : Con pioggia, vento e grandine è previsto un calo delle temperature già da lunedì. Allerta gialla della Protezione Civile per Trentino, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e sul versante costiero di Toscana e Abruzzo

Allerta Meteo Estofex : ancora forte Maltempo al Nord con grandine molto grande e forte vento : Allerta Meteo – Dopo un weekend di maltempo estremo con furiose grandinate, nubifragi e forti venti al Nord, anche la nuova settimana inizia all’insegna del Meteo avverso sulle regioni settentrionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord e il Nord-Est dell’Italia, per Slovenia, Croazia ed estremo Nord della Bosnia principalmente per grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti ...

Meteo - Domenica folle in tutt’Italia : Maltempo furioso al Nord - caldo estremo al Sud [FOTO - VIDEO e DATI] : Domenica di Meteo estremo in tutt’Italia: mentre al Sud ha fatto molto caldo, con picchi davvero esagerati in Sardegna e temperature di fuoco anche in Puglia, Calabria e Sicilia, il Nord è stato flagellato da violenti temporali che hanno provocato gravi danni soprattutto al Nord/Est, facendo crollare le temperature. Le massime più elevate sono state di ben +42°C a Sestu, +40°C a Cagliari, Capoterra e Tortolì, +38°C a Foggia, Cerignola e ...