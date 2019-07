Lugano-Inter 1-2 | le amichevoli | Sensi illumina | Perisic ara la fascia

DIRETTA/ Inter Lugano - risultato 1-0 - streaming video e tv : la prima rete è di Sensi! : DIRETTA Inter Lugano streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell'amichevole, debutto di Conte, oggi 14 luglio,.

Inter - anche Nainggolan lascia il ritiro di Lugano : farà ritorno a Milano : Così come Icardi, nemmeno Radja Nainggolan disputerà l’amichevole contro il Lugano. Il belga potrebbe comunque partire per la Cina.“powered by Goal”Dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan. C’era curiosità per capire se almeno il belga avrebbe fatto parte dell’amichevole tra Lugano e Inter, ma così non sarà. Anzi: l’ex giallorosso, così come il compagno di squadra, ha lasciato il ritiro di Lugano.Nainggolan, che non ...

La prima Inter di Conte a Lugano su Sportitalia (anche in HD su SI Smart) : Sportitalia trasmetterà domenica 14 luglio 2019, a partire dalle ore 17,30 Inter-Lugano, sfida che assegna la Casinò Lugano Cup 2019 e che segna il debutto di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. La prima amichevole dell’estate dell’Inter sarà visibile sul canale 60 DTT e su Sportitalia HD attraverso l’offerta di SI Smart, disponibile in chiaro e gratuitamente per i possessori di...

Inter - Icardi lascia il ritiro di Lugano e torna a Milano : L'Inter è pronta a disputare la sua prima amichevole estiva contro il Lugano che si terrà domenica pomeriggio 14 luglio nella città svizzera. Sarà occasione per vedere la prima Inter di Conte, con i nuovi acquisti che potrebbero già assaggiare il terreno di gioco. I tifosi Interisti finalmente potranno conoscere i vari Lazaro, Sensi e Barella, in attesa di accogliere quanto prima i rinforzi nel settore avanzato. In particolar modo la speranza di ...

Lugano-Inter : domani 14 luglio la ‘prima’ di Conte con un attacco da inventare : Lugano-Inter di domani, domenica 14 luglio, alle ore 17,30 con diretta tv in chiaro su Sportitalia segna l’inizio dell’era Antonio Conte in nerazzurro. Dopo una settimana di lavoro in ritiro proprio nella cittadina svizzera, il nuovo allenatore inizierà a testare le sue idee in amichevole con una formazione che sarà molto differente da quella che ha in testa l’ex Commissario Tecnico per quando le gare inizieranno a contare. Dall’inizio ci sarà ...

Inter-Icardi - rottura definitiva : l’attaccante lascia il ritiro di Lugano : E’ rottura definitiva tra l’Inter e l’attaccante Mauro Icardi, i rapporti difficili tra le parti erano già noti ma oggi è arrivata la conferma ufficiale. L’argentino infatti ha lasciato il ritiro di Lugano, la comunicazione è stata comunicata direttamente dal club nerazzurro. “Mauro Icardi rientrera’ oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione ...

L’Inter di Conte pronta al debutto : domenica sfida al Lugano : Si avvicina uno dei momenti più attesi da parte dei tifosi nerazzurri, l’esordio sul campo della nuova Inter targata Antonio Conte, chiamato dal club per aumentare il livello di competitività della squadra in questa nuova stagione in cui ci sarà il doppio impegno campionato-Champions League, oltre alla Coppa Italia. La prima amichevole stagionale è in […] L'articolo L’Inter di Conte pronta al debutto: domenica sfida al Lugano è ...

Inter - iniziato il ritiro a Lugano : Nainggolan e Icardi in gruppo : Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione dell'Inter. I nerazzurri sono in ritiro a Lugano, dove sono arrivati nella serata di ieri e si fermeranno in Svizzera fino a domenica 14 luglio. Poi la squadra partirà per l'Asia, dove sarà in tournéé e parteciperà all'International Champions Cup. La gara di cartello è sicuramente quella in programma il 24 luglio, a Nanchino, quartier generale di Suning, che vedrà di fronte Inter e Juventus. Ieri ...

Inter - i 28 convocati da Conte per il ritiro di Lugano : Inizia ufficialmente la stagione 2019/2020 per l’Inter, missione importante per la squadra di Antonio Conte che si candida ad essere una grande protagonista per il prossimo campionato. La squadra ha raggiunto Lugano per la prima fase della preparazione, i calciatori si alleneranno nelle strutture dello stadio di Cornaredo dall’8 al 14 luglio. Questa la lista dei convocati. Portieri; Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso ...