(Di domenica 14 luglio 2019) È in gravissime condizioni una bimba di 12 anni, colta dasi trovava nellaidromassaggio del bagno Texas a Marina di Pietrasanta in località Motrone, a, dove era in vacanza con i, originari di Parma. Si indaga su quanto accaduto: la piccola potrebbe essere stata colta da congestione ma non si esclude che i capelli siano rimasti nel bocchettone della vasca.