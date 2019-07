Batteri carnivori in spiaggia | muore dopo 48 ore di agonia

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Giovanni Corato L'uomo ha contratto la fascite necrotizzante causata dai "" facendo il bagno al mare in Florida: è morto48 ore Mangiato vivo dai48 ore di. È l'odissea vissuta da Dave Bennett di Memphisuna giornata inin Florida. L'uomo ha fatto il bagno a Destin, dov'era con la figlia Cheryl.alcune ore ha iniziato ad avere i sintomi della puntura da parassiti(febbre, brividi e crampi) ed è stato portato in ospedale dove i medici hanno riscontrato un "punto nero terribilmente gonfio sulla schiena". "Mia madre mi ha mandato una foto e mi è sembrato come se qualcuno lo avesse preso a pugni", racconta la figlia che ha raccontato la vicenda su Facebook, "Ho chiamato e chiesto se fosse effettivamente nero (perché a volte il colore è diverso in foto) e lei ha detto che era nero". "Non abbiamo ...

