Tuffi | Mondiali 2019 | Giovanni Tocci ci prova dal metro | esordio per Chiara Pellacani nel

Mondiali Tuffi 2019 – Elena Bertocchi 7ª nella finale del trampolino da un metro : Elena Bertocchi chiude al settimo posto la finale del trampolino da un metro dei Mondiali di Tuffi di Gwangju Niente da fare per Elena Bertocchi nella finale del trampolino da un metro ai Mondiali di Tuffi di Gwangju. L’atleta azzurra, doppio bronzo europeo e mondiale, ha ottenuto 245.60 punti, chiudendo in settima posizione. Oro alla cinese Yiwen Chen (285,45) davanti all’americana Sarah Bacon (257,20), bronzo per la coreana ...

Mondiali Tuffi 2019 – Noemi Batki e Maicol Verzotto sesti nel sincro : staccato il pass per le World Series : Noemi Batki e Maicol Verzotto raggiungono il sesto posto nel sincro ai Mondiali di Tuffi a Gwuangju: la coppia azzurra stacca il pass per le World Series Noemi Batki e Maicol Verzotto chiudono al sesto posto la prova del sincro dei 18simi Mondiali di Tuffi a Gwuangju, in Corea del Sud. Tale risultato vale la qualificazione alle World Series. Vincono i cinesi Lian Junjie e Si Yajie che dominano con 346.14, seguiti dai russi Ekaterina ...

Tuffi - Mondiali 2019 : riscatto cinese da un metro. Elena Bertocchi si arrende : è settima. Bronzo storico per la coreana Kim : Sei anni dopo il trionfo di He Zi a Barcellona 2013, la Cina torna a riappropriarsi del titolo mondiale dal trampolino 1 metro donne, specialità non olimpica, in una gara particolare disputata al Nambu University Municipal Aquatics Center. Particolare perché molte protagoniste attese, per motivi diversi, non erano presenti in finale e ad accompagnare la neo-campionessa iridata sul podio sono state l’americana Bacon, addirittura esordiente ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bertocchi è settima nella finale dal metro. Alle 13.45 la finale del sincro 3m uomini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.32: E’ tutta per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento Alle 13.45 per la finale del sincro trampolino 3m uomini, che completerà il programma 9.28: Una gara senza infamia e senza lode per Bertocchi, a cui è mancato sempre qualche punto in ogni tuffo. Il podio di Budapest dunque non viene confermato e sicuramente l’alibi non mancano visti i problemi fisici di quest’anno. 9.26: ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziata la finale del metro femminile! Bertocchi ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.43: Bertocchi ottiene 52.00 con questo secondo tuffo: senza infamia e senza lode per lei però… 8.41: Le due cinesi monopolizzano la scena e con l’uno e mezzo ritornato carpiato si portano ai primi due posti: Chang (57.60) e Chen (57.60). Bertocchi è ottava al termine di questa prima rotazione 8.41: La russa Ilinykh ottiene 54.00 dall’uno e mezzo ritornato carpiato ed è ...

Tuffi - Mondiali 2019 : il primo oro è della Cina. Verzotto/Batki sesti nel sincro misto dalla piattaforma : La prima medaglia d’oro dei Mondiali di Tuffi a Gwangju è della Cina. La coppia formata da Lian Junjie e Si Yajie ha vinto la gara del sincro misto dalla piattaforma. Una prova dominata dal duo cinese, che ha messo in ghiaccio il primo posto quasi già dagli obbligatori, completando poi l’opera con i tre liberi, chiudendo con il punteggio totale di 346.14. In seconda posizione si sono classificati i russi Viktor Minibaev ed Ekaterina ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Elena Bertocchi in finale dalle 8.30. Verzotto/Batki sesti - Tocci/Marsaglia eliminati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.46: Appuntamento ora alle 8.30 con la finale del metro femminile. Elena Bertocchi va a caccia di una medaglia. 06.43: La prima medaglia d’oro di questi Mondiali è della Cina! Vittoria per Lian Junjie e Si Yajie con 346.14. Seconda posizione per la Russia e terzo il Messico. Sesto posto per l’Italia con 259.62. Un’occasione sicuramente persa per i due azzurri, che avevano ...

Tuffi - Mondiali 2019 : Tocci e Marsaglia deludono e vengono eliminati. Italia solo diciassettesima. La Cina prenota l’oro : Si apre con una grossa delusione la seconda giornata dei Mondiali di Tuffi a Gwangju per l’Italia. Nella gara del sincro maschile dai tre metri, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia falliscono l’accesso ad una finale che era ampiamente alla portata della coppia azzurra, chiudendo al diciassettesimo posto con 320.64 di punteggio complessivo. Una gara cominciata male già dagli obbligatori, con l’errore di Tocci nell’ordinario ...

LIVE Tuffi - Mondiali 2019 in DIRETTA : Tocci/Marsaglia eliminati. Attesa per Batki/Verzotto ed Elena Bertocchi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.00: Appuntamento ora alle 6.00 con la finale del sincro misto dalla piattaforma con Maicol Verzotto e Noemi Batki. 04.53: Si è chiusa la qualifica del sincro maschile dai tre metri. La Cina domina con 447.18 punti davanti al Giappone (384.09) e all’Ucraina (378.03). Ultima qualificata la Russia con 345.00. Molto deludente l’Italia al diciassettesimo posto con 320.64. 04.44: ...

