Trapani | tragedia nella notte | due fratellini morti in un incidente stradale

(Di sabato 13 luglio 2019) Due, di 9 e 13 anni, sonoin unverificatosi la scorsasull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, Fabio Provenzano, di 34 anni.L’uomo è stato soccorso e quindi ricoverato in gravi condizioni. Dopo l’sul posto sono intervenuti quattro equipaggi della Polstrada, i vigili del Fuoco, il personale dell’Anas e del 118 per prestare i primi soccorsi, purtroppo inutili per i, e la messa in sicurezza della carreggiata.Il padre dei piccoli si trova ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia. Su Facebook l’uomo aveva postato un ...

