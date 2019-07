Ragusa | bimbi falciati da suv | sempre gravissimo il piccolo Simone

I bimbi investiti a Vittoria : nel Suv i rampolli della mafia Ragusa na : Quasi tutti pregiudicati, uno è il figlio del boss condannato per le minacce a Paolo Borrometi, un altro arrestato per tentato omicidio

I bimbi investiti a Vittoria : nel Suv quattro rampolli della mafia Ragusa na : Tutti pregiudicati, uno è il figlio del boss condannato per le minacce a Paolo Borrometi, un altro arrestato per tentato omicidio

Ragusa - schiaffi ai bimbi dell’asilo per farli mangiare. Botte in una scuola anche a Lecce : A Ragusa arrestata una maestra di 56 anni di asilo nido. “Ma io voglio bene ai bambini”, ha detto ai militari arrivati a casa sua per notificarle l’arresto. Nel Salento un’insegnante di scuola materna di 61 anni è stata interdetta dall'esercizio della sua attività per avere maltrattato, minacciato e in alcuni casi malmenato bimbi di 3 anni.