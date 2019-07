Pallanuoto femminile | Universiadi 2019 | Italia-Ungheria 7-8 Le azzurre devono

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 13 luglio. Argento per l’Italia nella Pallanuoto femminile - gli azzurri del volley si giocano l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21.07 volley – Siamo nel secondo set della finale per l’oro tra Italia e Polonia. azzurri meglio rispetto al primo ma comunque sotto 11-8 al momento. 21.03 pallanuoto femminile – Finisce qui. Medaglia d’Argento per l’Italia. Le azzurre vengono sconfitte in finale 8-7 dall’Ungheria, giocando una buona partita e centrando comunque un ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia. Programma - orari e tv : Arriva il grande giorno: domani l’esordio azzurro nel Mondiale di Pallanuoto. Si inizia con le donne in quel di Gwangju: in Sud Corea entrano in acqua le ragazze del Setterosa che affrontano l’Australia in una prima partita del Girone già fondamentale. In palio c’è infatti il primo posto nel raggruppamento che può valere la qualificazione ai quarti di finale. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari della sfida, oltre a come ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Canada 15-7. Azzurre in finale per l’oro contro l’Ungheria : Grande successo in semifinale per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le Azzurre annichiliscono il Canada, sconfitto per 15-7, e domani affronteranno per l’oro l’Ungheria, vincente ai rigori sulla Russia. Per le Azzurre, oggi avanti già 11-3 a metà gara, triplette di Gottardo, Ranalli e Cocchiere, doppiette di Repetto e Centanni e gol di Millo e Borg. TABELLINO Italia-Canada 15-7 Italia: Sparano, Ioannou, ...

DIRETTA/ Italia Canada Pallanuoto femminile - risultato finale 15-7 - : decisivi 2 set : DIRETTA Italia Canada: info streaming video e tv della partita di pallanuoto femminile, semifinale per le Universiadi 2019 di Napoli.

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone e le possibili avversarie del Setterosa. Serve vincere il girone per evitare gli Usa : Mancano ormai meno di 48 ore al via: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il domenica 14 per esaurirsi venerdì 26, nella prima fase il Setterosa è inserito nel girone D con Giappone, Cina ed Australia. Il regolamento del torneo è molto semplice: le sedici squadre sono state divise in quattro gironi all’italiana da quattro formazioni ciascuno, le prime ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : le favorite. Stati Uniti in pole-position - il Setterosa sogna la finale : Un paio di giorni e si comincia: a Gwangju scatta il Mondiale per quanto riguarda la Pallanuoto femminile. Appuntamento importante ovviamente in chiave medaglie, ma anche per i pass verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tante le squadre attrezzate per far bene: tra le donne il livello va sempre più in crescendo e molte compagini sembrano essere pronte a cercare il podio. Andiamo a scoprire le favorite per questa manifestazione iridata. Una squadra ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : assegnato il nono posto. Domani Italia-Canada vale la finalissima : Cresce l’attesa per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: in semifinale le azzurre Domani affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi assegnato il nono posto alla Francia sulla Repubblica Ceca, mentre sempre Domani Giappone-Australia varrà il quinto posto ed USA-Cina il settimo. RISULTATI Finale 9° posto (oggi) Repubblica Ceca-Francia 10-22 Semifinali 5° posto (oggi) Giappone-USA ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Giappone 12-8. Venerdì sfida al Canada in semifinale : Successo nei quarti di finale oggi per l’Italia della Pallanuoto femminile alle Universiadi: le azzurre battono il Giappone per 12-8 scavando il solco decisivo nel corso del secondo periodo, chiuso con il parziale di 5-1. Venerdì nelle semifinali le azzurre affronteranno il Canada, mentre l’altra partita sarà Ungheria-Russia. Oggi triplette di Cocchiere e Gottardo, doppietta di Ranalli e reti di Ioannou, Millo, Di Claudio e ...

GIAPPONE ITALIA Pallanuoto FEMMINILE/ Risultato : comincia il match - Universiadi 2019 - : Diretta GIAPPONE ITALIA: info streaming video e tv della partita di PALLANUOTO FEMMINILE, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 Napoli.

