leggo

(Di sabato 13 luglio 2019) Sinisala: lain. La notizia dello stop improvviso, della scelta di abbandonare la panchina del Bologna per affrontare...

albertazzi66 : Forza Sinisa Mihajlovic, vincerai anche questa battaglia. Tutta Bologna, e non solo, è con te e ti aspetterà. Forza mister - leggoit : #Mihajlovic, tutta la verità sulla malattia: la conferenza stampa in diretta - Carmen13ka : Sono certa che ci metterai tutta la tua forza e grinta per vincere questa partita #Mihajlovic -