LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA | risultati 13 luglio Italia ad un passo dal bronzo nel

(Di sabato 13 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DELLE18.18 GINNASTICA RITMICA – Alessia Russo è seconda nella finale di specialità del nastro! 17.57 VOLLEY – Finale per il: Russia-Francia 25-18 17.49 CALCIO – Parziali: Finale 5° posto: Ucraina-Corea del Sud 1-0. Finale 7° posto: Irlanda-Francia 0-1. 17.48 CALCIO – Fine primo tempo: Russia-0-2. 17.42 CALCIO – GOOOOLLLL!!!! Galeandro firma il raddoppio su assist di Serena! Russia-0-2. 17.36 VOLLEY – Iniziata Francia-Russia, valevole per il. 17.30 CALCIO – Si affaccia in avanti la Russia con Pogorelov, ma la difesa azzurra lo ferma. 17.18 CALCIO – GOLLL!!!!!! Zonta va in gol dal dischetto! Russia-0-1. 17.15 CALCIO – Rigore per l’! Sbrissa steso dal portiere avversario! 17.10 CALCIO – Inizia molto bene ...

