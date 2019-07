Highlights Federer-Nadal | VIDEO semifinale Wimbledon 2019 | i momenti e i colpi salienti

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Sarà Rogera sfidare Novak Djokovic nella finale di, dopo la vittoria sul rivale di sempre Rafaelper 7-6(3) 1-6 6-3 6-4 nellache ha infiammato il Centre Court. Nel quarantesimo capitolo tra i due giocatori lo svizzero si è dimostrato più abile nel cogliere le occasioni arrivate sulla sua amata erba, quella che lo porta per la dodicesima volta all’atto conclusivo dello Slam che ha già vinto in otto occasioni. Persi tratta del terzo successo su quattro controai Championships. IL MEGLIO DEL MATCH TRA ROGERE RAFAELCLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS federico.rossini@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

SkySport : ?? #Wimbledon ?? #Federer ?? #Nadal ? Una semifinale epica ?? Gli highlights #SkyWimbledon #SkyTennis #SkySport - flamminiog : RT @SkySport: ?? #Wimbledon ?? #Federer ?? #Nadal ? Una semifinale epica ?? Gli highlights #SkyWimbledon #SkyTennis #SkySport - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? #Wimbledon ?? #Federer ?? #Nadal ? Una semifinale epica ?? Gli highlights #SkyWimbledon #SkyTennis #SkySport -