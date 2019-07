Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne | “qui grande battaglia | non

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019) Jean EricinvitainE: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1 Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, maha spesso definito la F1 ‘noiosa’. I recenti dibattiti in merito alle stringenti regole che limitano i duelli in pista al fine di salvaguardare l’incolumità dei piloti punendo sorpassi azzardati e manovre ruota a ruota, non ha di cert migliorato il giudizio del pilota britannico. Jean Eric, campione diE, ha dunque pensato bene di invitarlo a misurarsi nel campionato elettrico. L’incertezza delle gare, i duelli in pista e la mancanza di un vero ...

