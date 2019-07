Carotenoidi | cosa sono e in quali cibi si trovano

dilei

(Di sabato 13 luglio 2019) Pigmenti vegetali liposolubili e organici, icaratterizzati da una cromia che va dal rosso al violetto. La loro principale funzione è la fotoprotezione dell’organismo dalle fonti di luce eccessive. Per capire bene le caratteristiche deiè fondamentale chiamare in causa anche la distinzione tra caroteni e xantofille. La sostanziale differenza risiede nella presenza, nella molecola delle xantofille, di atomi di ossigeno. Per quanto riguarda invece i caroteni, si ricorda che ne esistono circa 600 tipologie in natura. Circa 50 di queste, posessere assunte tramite la dieta quotidiana. Tra ipiù importanti è possibile ricordare il betacarotene, ma anche il licopene, la xeantina e la luteina. Precursori della vitamina A in alcuni casi, icaratterizzati da una forte carica antiossidante. Questo li rende degli ottimi alleati ...

