Veneto | Crif | nel primo semestre calano domande di mutui

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – L’ultimo aggiornamento del Barometro, che rileva in modo puntuale l’andamento delle interrogazioni relative alle richieste di prestiti e(vere e proprie istruttorie formali, non semplici richieste di informazioni o preventivi online) raccolte da Eurisc – il Sistema di Informazioni Creditizie diche raccoglie i dati relativi ad oltre 85 milioni di posizioni creditizie ‘ evidenzia a livello nazionale andamenti divergenti: rispetto al dato del 2018, per quanto riguarda isi registra, infatti, un calo complessivo delle interrogazioni (-9,4%) riconducibile primariamente al ridimensionamento delle surroghe, mentre le richiesta di prestiti segnano una crescita pari a +8,1%, trainata dalla componente dei prestiti finalizzati (+9,8%) che mostrano una dinamica più vivace rispetto ai prestiti personali ...