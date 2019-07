Tragedia in mare | muore sub durante l' immersione

ilgiornale

(Di venerdì 12 luglio 2019) Giovanni Vasso Dramma a Cetara, in costiera amalfitana. Perde la vita nel pomeriggio di ieri un 60enne di Salernoa Cetara, in costiera amalfitana: un sub ha perso la vitaun. Il dramma s’è registrato nel pomeriggio di ieri nell’area adiacente a quella del porto del centro costiero in provincia di Salerno. L’allarme è scattato intorno alle 17 quando i familiari dell’uomo, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno chiesto aiuto. Un’ora dopo è stato scoperto il suo corpo senza vita e tratto via dall’acqua. Come riferisce La Città di Salerno, la vittima si chiamava Mario Bove, aveva 60 anni, faceva l’impiegato di banca ed era salernitano. L’uomo era un appassionato die era un habitué della costa cetarese, quel tratto che aveva scelto per l'escursione subacquea lo conosceva molto bene. S’era immerso poco dopo l’ora di pranzo, con tutta ...

