Traffico Roma del 12-07-2019 ore 20 | 00

(Di venerdì 12 luglio 2019) SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PERDALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA- FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA PONTINA PER UN INCENDIO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA NELLE DUE DIREZIONI: CI SONO CODE ANCHE PERDAL BIVIO CON LA VIA C. COLOMBO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E DA CASTEL DI DECIMA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECENTRO. SULLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DOMENICO MARVASI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A TORRE MAURA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIA PIETRO BELON ALL’ALTEZZA DI VIA DEI TORDI. INCIDENTE ANCHE ALL’APPIO LATINO: RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VICOLO SANT’URBANO VERSO IL CENTRO ...

