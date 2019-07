eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) In occasione di un dibattito con gli, G2A ha proposto una soluzione semplice quanto drastica per un problema comune.Come possiamo vedere infatti, le chiavi ottenute in maniera illecita sono un problema che da tempo è dibattuto in tutte le community e store online, e le suddette chiavi ottenute in maniera illecita finisco per essere vendute su store come G2A o simili. Proprio G2A ha dunque proposto di sviluppare un tool che permetta di "controllare" le chiavi, potendo dunque intervenire bloccandole qualora si noti che siano derivanti da vie illecite.Leggi altro...

Eurogamer_it : G2A potrebbe bloccare le key se gli sviluppatori fossero interessati #G2A -