Con la versione 3 0 l’app Amazfit si rifà il look e permette di controllare tutti gli

Nintendo farà una versione eConomica della Console Switch : Nintendo ha annunciato che a settembre metterà in commercio una versione economica della sua console Switch. Il dispositivo si chiamerà Switch Lite e dovrebbe costare 199 dollari. La Switch era stata lanciata nel 2017 ed era diventata una delle console

Switch Lite - arriva a fine settembre la versione solo portatile della Console di Nintendo : Nintendo ha annunciato Switch Lite, una nuova versione della Switch che punta esclusivamente al gioco in mobilità grazie alle dimensioni più ridotte, con arrivo sul mercato previsto per il 20 settembre. La nuova Nintendo Switch Lite arriverà in 3 colori (giallo, grigio e turchese), equipaggerà uno schermo da 5,5″ (invece del 6.2″ presente sul modello più grande) ed avrà i controlli integrati con la scocca della console, e non i ...

Ufficiale Nintendo Switch Lite : uscita e prezzo per la versione mini della Console : Nintendo Switch Lite non è più solo una fantasia e l'oggetto di incontrollati leak a rincorrersi negli ultimi mesi tra i corridoi del web. Il colosso di Kyoto ha infatti annunciato la versione in piccolo della sua celebre console ibrida, mostrandola per la prima volta nel trailer che trovate poco più in basso in questo stesso articolo. Questa edizione, come intuibile, è pensata espressamente per giocare in modalità portatile e sarà disponibile ...

System Shock : nuove immagini a Confronto Con la versione originale del gioco : Nightdive Studios ha pubblicato alcuni nuovi screenshot che mettono a confronto la versione originale del 1994 e il prossimo remake di System Shock creato con Unreal Engine 4. Queste immagini riportate da DSO Gaming mostrano i miglioramenti visivi e le lievi modifiche all'ambientazione che saranno presenti nella nuova versione.Senza dubbio il remake ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la grafica e ne abbiamo la prova grazie a queste ...

Apple sperimenta il riConoscimento biometrico per accedere alla versione web di iCloud : Inserire la password ogni volta che ci si collega al sito Internet di iCloud è una scocciatura. Certo, c’è l’app che è più pratica, ma ricorrere alla versione web serve, ad esempio, quando bisogna controllare informazioni da un dispositivo sconosciuto. Presto anche questo fastidio sparirà: Apple sta testando nella versione beta di iCloud l’uso di Face ID o Touch ID per accreditarsi. ...

Mercedes GLC - Con il restyling arriva la versione ibrida plug-in : L a GLC è un tassello fondamentale della crescita di Mercedes. Oltre ad essere il suv più venduto del marchio di Stoccarda, nelle due versioni standard e coupé conquista...

Non è ancora al pari di Chrome - ma Firefox ha fatto un grande passo in avanti Con la versione 68 : La versione 68 di Firefox aggiunge principalmente il supporto per l'API di autenticazione web introdotta in Google Chrome e Firefox per desktop un anno fa, la quale consente ai siti che la supportano di utilizzare le chiavi di sicurezza invece delle password per l'accesso. Altre modifiche includono una nuova pagina delle impostazioni per soluzioni alternative di compatibilità e miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug per Android ...

Sono arrivate novità fresche in Gboard Con la versione 8.4 : ecco che cosa c’è di nuovo : Gboard consente di inviare GIF, emoji, adesivi e piccole schede di ricerca Google per un rapido riferimento durante la chat. Tutte queste possibilità offerte dalla tastiera di Google la rendono in alcuni casi sovraffollata, pertanto Big G sta testando un selettore per i media più alto nella nuova versione 8.4 di Gboard. L'articolo Sono arrivate novità fresche in Gboard con la versione 8.4: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da ...

Controlli di riproduzione al debutto su Google Chrome Con l’ultima versione Canary : Gestire musica e video riprodotti via Chrome mentre ci si destreggia tra una scheda ed un'altra non è l'operazione più comoda al mondo L'articolo Controlli di riproduzione al debutto su Google Chrome con l’ultima versione Canary proviene da TuttoAndroid.

La versione Console dell'RTS Ancestors Legacy ha una data di uscita : Le versioni Xbox One e PS4 del brutale strategico in tempo reale Ancestors Legacy saranno disponibili a partire dal 13 agosto al costo di 34,99 euro, l'annuncio arriva direttamente da Destructive Creations e 1C Entertainment.Come riporta Gematsu, queste versioni console vantano un'interfaccia ottimizzata e presentano tutte la caratteristiche della versione PC, incluso il ciclo giorno-notte, modalità multiplayer e schermaglie. Ancestors Legacy è ...

Omicidio Varani - Manuel Foffo Condannato a 30 anni in Cassazione : "Abisso umano e perversione ripugnante" : Condanna a 30 anni di reclusione confermata in via definitiva per Manuel Foffo, ritenuto responsabile di Omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Luca Varani, il giovane assassinato in un appartamento del quartiere Collatino di Roma nel marzo 2016 dopo un festino a base di sesso gay,

Il widget “At a Glance” è incredibile e ricco di funzioni Con la nuova versione di Lawnchair V2 : La nuova versione alpha di Lawnchair V2 introduce una versione evoluta del widget "At a Glance" con numerose funzionalità aggiuntive. L'articolo Il widget “At a Glance” è incredibile e ricco di funzioni con la nuova versione di Lawnchair V2 proviene da TuttoAndroid.

Ilary Blasi : "No al Grande Fratello Vip 4 e Temptation Island Vip 2. Giochi senza frontiere? Contenta di portare in tv la versione 2.0" : Ilary Blasi, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, i motivi che l'hanno spinta a lasciare la conduzione del 'Grande Fratello Vip': Il Grande Fratello Vip era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. A me piace la parte divertente, ...

Chrome : la versione 75 nasConde alcune feature : Gli sviluppatori di Google Chrome hanno inserito, nella versione 75, una modalità di lettura, ma necessita di essere attivata manualmente. Chrome Browser Il browser più utilizzato, secondo le statistiche di vari siti, risulta essere Google Chrome. Nonostante siano presenti funzioni come il Picture-in-Picture, una feature mancante è la modalità lettura. Molti browser hanno, negli anni, ottimizzato la modalità lettura per facilitare la ...