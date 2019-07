Come prevenire le scottature solari e avere un’abbronzatura perfetta

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Una bella abbronzatura in estate è l’obiettivo di ogni amante della spiaggia e del mare che ogni anno è in cerca di segreti efficaci per una tintarella bronzea, duratura e brillante. Per raggiungere tale obiettivo e al tempo stesso evitare problematiche cutanee, ecco i consigli di esperti e dermatologi su cosa occorre conoscere prima di esporsi ai raggie per sapere quali sono le regole principali persenza rischi. E’ quanto emerge da uno studio di In a Bottle condotto su un panel di oltre 30 esperti tra dermatologi e medici per sondare quali siano i consigli per. Esistono due diverse tipologie di raggi ultravioletti legati alle problematiche cutanee. La prima riguarda i raggi ultravioletti B, responsabili dell’eritema e della scottatura, presenti nel nostro clima continentale soprattutto nelle ore centrali della giornata, maggiormente in ...

