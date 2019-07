Chasing Mavericks | trama | cast e curiosità del biopic su Jay Moriarty con Gerard Butler

tvzap.kataweb

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dalle 21.15 in poi, su Rai3, sabato 13 luglio, va in onda la pellicola del 2012, unsulla vita del giovane surfista – realmente esistito – Jay, noto nel circuito fin dai suoi sedici anni, affermato campione della specialità e tragicamente scomparso a nemmeno 23 anni nel 2001, mentre si stava immergendo al largo delle Maldive.: trailerQuando all’età di 15 anni Jay scopre che il leggendario spot (in gergo, un sito in cui è possibile fare surf) di, dove si forma una delle onde più grandi del mondo, si trova vicino a dove vive a Santa cruz, nel nord della California, il giovane ragazzo chiede a Frosty Hesson, una leggenda locale del surf, di aiutarlo a preparasi per affrontare quelle onde. Mentre si preparano a realizzare l’impresa, quella di “addomesticare” una delle ...