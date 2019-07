Barbara d’Urso | ex dell’Isola dei Famosi fa un commento choc

lanostratv

(Di venerdì 12 luglio 2019) Isola dei: ex concorrente mette in imbarazzod’Ursod’Urso, nonostante non sia più in onda quotidianamente con i suoi programmi, non smette di tenere informati i suoi fedeli sostenitori. Tant’è che continua ad aggiornarli su ciò che le accade e sui suoi look estivi. Nelle scorse ore, la bella presentatrice partenopea ha deciso di indossare una graziosa giacca di pelle, chiedendo poi al suo pubblico se tale scelta fosse azzardata visto il caldo clima di questi giorni. Un ex concorrente dell’Isola deiha risposto alla domanda di, spiazzando tutti i suoi fan. Nuda sotto andrebbe bene secondo me ha commentato l’ex concorrente dell’Isola dei. Chi è il misterioso personaggio in questione? Filippo Nardi! Filippo Nardi, che ha partecipato al reality di Alessia Marcuzzi come concorrente e opinionista, ha lasciato ...

stanzaselvaggia : ESCLUSIVA MONDIALE. Non farò comunicati stampa come fece la signora per far sapere al mondo che aveva vinto una cau… - claudiodimeo87 : @Tamagati @Corriere Possiamo sempre far decidere salvini. Magari fra un arancino e una ospitata da Barbara d’Urso t… - SputoDiDouglas : @caricatoale i miei malati di ascolti, neanche Barbara D'Urso -