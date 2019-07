Appendino pensa alle dimissioni e a Torino i Cinquestelle vanno in pezzi

agi

(Di venerdì 12 luglio 2019) Nel giorno in cui Fca ha gettato i pilastri per il rilancio dello stabilimento di Mirafiori, dove si produrrà la 500 elettrica, e La Stampa di Torino intervistava John Elkann sui progetti futuri, proprio alla vigilia della resa dei conti tra Luigi Di Maio e la basetorinese, terrorizzata da un Sì del MoVimento alla Tav, Torino perde il Salone dell'auto. E la maggioranza che sorregge da tre anni Chiarava in. Tanto che la Sindaca. È la sintesi di quel che è accaduto ieri. Ma nello sfogliare i giornali c'è molto altro: “Il capo politico deiarriva in una città che è una polveriera pronta a deflagrare”, si può leggere sull'edizione cartacea de La Stampa. E come “non bastassero le tensioni sui destini della Torino-Lione, c'è un nuovo fronte, velenosissimo. Gli organizzatori del Salone dell'auto annunciano, dopo cinque ...

