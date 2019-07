Tuttosport | Trattativa col Torino | De Laurentiis chiede il 30% sulla rivendita di Verdi

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Cairo ha parlato bene die Mazzarri lo reputa una pedina importante per il suo, ma c’è il problema dei costi. La richiesta di Dedi 25 milioni è troppo alta secondo il club granata. L’edizione odierna discrive “Le trattative, dunque, sono tante. E d’un certo spessore. L’uomo che serve a Mazzarri è Simone. Il tecnico cerca un giocatore che sappia ottimizzare l’ultimo passaggio e che stia vicino a Belotti e, magari, a Iago Falque. E’ il profilo giusto, il napoletano. De, però, non si schioda dalla richiesta iniziale che è di 25 milioni più il 30% di un’eventuale futura vendita. Condizioni pesanti e per certi versi inacettabili. Il Toro è arrivato ad offrire 20 milioni compresi i bonus che non sono pochi considerando che nell’ultima stagione il giocatore con Ancelottii non ha entusiasmato. Magari può arrivare verso la ...

napolista : Tuttosport: Trattativa col #Torino, #DeLaurentiis chiede il 30% sulla rivendita di #Verdi #Cairo vuole il calciator… - Tia896 : @tuttosport Mille anni per chiudere sta trattativa - teladoiotokyo : Fabio Gennari (Tuttosport) a Te la do io Tokyo: Mancini? Non è mai stato vicino alla chiusura, non so perché si sia… -