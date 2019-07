Traffico Roma del 11-07-2019 ore 13 | 30

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) SULLA VIA AURELIA ILRALLENTA TRA VIA DI CASALI SANSOVETTI E LA STAZIONE AURELIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. PRUDENZA IN PIAZZALE APPIO DOVE E’ SEGNALATO UN GRAVE INCIDENTE STRADALE. SEGNALAZIONE DI INCIDENTE ANCHE IN VIALE REGINA ELENA CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE DELL’UNIVERSITA’ E PIAZZA SASSARI VERSO VIA NOMENTANA. SULLA TANGENZIALE ILRALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PERIN VIA CILICIA TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI. PERMANE CHIUSA ALVIA ENRICO PESSINA A SEGUITO DI UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, TRA VIA CARDINALE DE LUCA E LUNGOTEVERE DELLE NAVI . PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI FAGGI.PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA DEI GERANI. SOSPESE LE LINEE 5 E 14 ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : #migranti P. Bartolomeo Sorge si: 'La #solidarietà per un cristiano è un dovere e nessuna legge può impedirmi di sa… - Rvaticanaitalia : Morte #Lambert 'Non farsi carico dei più fragili è far vincere la cultura della #solitudine. A questi drammi bisogn… -