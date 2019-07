Pronostico Jiangsu Suning vs Shanghai SIPG | CSL 13-07-2019 e Formazioni

Pronostico Jiangsu Suning vs Shanghai Shenhua - CSL 21-06-2019 e Info : China Super League, 14^ giornata, analisi e Pronostico di Jiangsu Suning - Shanghai Shenhua , venerdì 21 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.L’anticipo del venerdì, valevole per la 14esima giornata della China Super League, è quello tra Jiangsu Suning e Shanghai Shenhua . Le due formazioni sono rispettivamente al quinto e penultimo posto e un pari non servirebbe a nessuna. L’ultima sfida risale alla scorsa stagione: ...

Pronostico Shandong Luneng vs Jiangsu Suning - CSL 01-06-2019 e Formazioni : China Super League, 12^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Shandong Luneng-Jiangsu Suning, sabato 1 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Percorso quasi simile in campionato e un’esigenza in comune: quella di muovere la classifica per non perdere il treno dalle prime tre. Lo Shandong Luneng ospita lo Jiangsu Suning nel 12° turno della China Super League, dopo averlo battuto a domicilio nel quinto turno di FA ...