Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis amicizia in bilico

Tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è finita l’amicizia : Qualcosa è cambiato nel rapporto di amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia Sembra che fra le due, amiche inseparabili dai tempi in cui erano veline a “Striscia la notizia” sia calato il gelo, nonostante dei progetti imprenditoriali comuni, infatti avevano avviato un progetto imprenditoriale insieme nel campo del fitness, pubblicizzato sui rispettivi profili “Instagram” sembra che il progetto si sia anche arenato. Anche sui social ...

Maddalena Corvaglia ad Alessandro Viani : «Siamo carne e fiato» : Maddalena Corvaglia è di nuovo innamorataMaddalena Corvaglia è di nuovo innamorataMaddalena Corvaglia è di nuovo innamorataChe Maddalena Corvaglia fosse di nuovo innamorata si sapeva già, ma solo ora lo racconta felice dalla sua pagina Instagram, dove ha condiviso alcune foto che la ritraggono insime al nuovo fidanzato Alessandro Viani, immobiliarista milanese che frequenta da circa un anno. È un amico di vecchia data, Alessandro, che nel tempo ...

