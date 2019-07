Laguna Seca | col cavatappi brindisi in Casa Ducati?

lanotiziasportiva

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il weekend SBK è alle porte: la nona tappa del mondiale avrà come location le curve di. Lasarà pronta a riprendersi la testa della classifica?A, scenderanno in pista con una livrea celebrativa le duedi Alvaro Bautista e Chaz Davies. Ladi Borgo Panigale, infatti, festeggia il quarto di secolo della 916, con una V4 in serie limitata, anzi limitatissima, a soli 500 esemplari, che verrà presentata domani in quel di Pebble Beach. I due piloti delle Rosse hanno un’occasione in più per darsi da fare sfidando a singular tenzone anche il temibiledel circuito americano.La curva che fa pauraIl, the Corkscrew è il curvone che caratterizza il circuito WeatherTech Raceway. Diciotto metri di dislivello e una sinistra-destra che obbliga il pilota a passare da 130 a 70 km/h in due secondi. “La prima volta che l’ho visto, ...

