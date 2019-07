Eccezionali grandinate e trombe d’aria | “Non chiamatelo maltempo | si deve dichiarare

meteoweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2019) “Non: lee il forte vento che hanno devastato le regioni dell’Adriatico e la Grecia insieme al caldo torrido che ha colpito la Sicilia con incendi anche sui lidi sono fenomeni meteorologici estremi dovuti ai mutamenti climatici in atto. Un governo serio non farebbe passare ulteriore tempo e dichiarerebbe subito lo stato di emergenza climatica“: lo ha dichiarato la deputata LeU Rossella Muroni sugli eventi meteorologici estremi che hanno colpito l’Italia e in particolare le regioni dell’Adriatico. “La crisi climatica va infatti affrontata con urgenza a partire dallo stop ai 19 miliardi di sussidi che ogni anno diamo alle attività ambientalmente dannose, da un Piano energia e clima adeguato a centrare gli impegni assunti a Parigi e che ci faccia gradualmente uscire dalle fossili, da una strategia di adattamento capace di ...

