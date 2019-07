De Laurentiis allo store del Napoli Applausi e qualche immancabile “Cacce e sord”

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Ancelotti spinge per James. Icardi? L’ho cercato - ma…” : Il presidente del Napoli ha parlato sia di James Rodriguez che di Icardi, facendo delle sorprendenti dichiarazioni Aurelio De Laurentiis quando parla, non è mai banale. Nemmeno quando l’argomento è il Calciomercato, argomento sempre top secret per i club. AFP/LaPresse Il presidente del Napoli non si è nascosto né su James Rodriguez né tanto meno su Mauro Icardi, rivelando al Corriere dello Sport alcuni retroscena relativi alle due ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

De Laurentiis : “Manolas-Koulibaly che coppia! Valuto offerte per Allan e Insigne. James? Chi vivrà vedrà! Abbiamo tante trattative in ballo…” : De Laurentiis sul calciomercato azzurro Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento alla Camera dei Deputati. Ecco alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato azzurro: “Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c’è il Real Madrid: chi vivrà ...

De Laurentiis : ' Vorrei proprio capire come Sarri si adeguerà allo stile della Juventus' : Giovedì 20 giugno è stata una giornata importante per la Juventus, in quanto i bianconeri hanno presentato il nuovo tecnico Maurizio Sarri. Una conferenza stampa durata più di un'ora, in cui l'ex Empoli, Napoli e Chelsea è stato stuzzicato su molti argomenti, su tutti il calciomercato ed il suo passato al Napoli. Ovviamente, l'arrivo di Sarri alla Juventus non è stato apprezzato dai tanti tifosi napoletani che si erano legati al toscano nei tre ...

De Laurentiis lancia bordate a Sarri ed alla Juve : “Urla e bestemmia - come si adeguerà allo stile bianconero?” : “La differenza tra Sarri e Ancelotti? Il primo, neo allenatore Juve, è un uomo da stadio, da curva, uno che piace ai tifosi; Ancelotti è invece un’aziendalista. Sarà ancora più bello vedere quando Ancelotti batterà la Juve sul campo“. Sono le dichiarazioni in Puglia, a margine della visita sul set di ‘Si vive una volta sola’ di Carlo Verdone, Aurelio De Laurentiis parla così di Sarri: “Sta sempre in ...

SkySport : C’è l’ok di Manolas per il Napoli - De Laurentiis tratta con Pallotta per chiudere : Manolas potrebbe essere un altro affare chiuso dal Napoli. Secondo quanto riporta SkySport, le parti avrebbero raggiunto un accordo. Il difensore greco sarebbe il sostituto per Albiol che ha deciso di salutare il Napoli e tornare in Spagna Resta da trovare, però, l’intesa con la Roma che, tuttavia, potrebbe essere sopravanzata dietro il pagamento della clausola rescissoria fissata a 36 milioni di euro. De Laurentiis tratta con Pallotta per ...

De Laurentiis : “Disposto allo sforzo per un grande attaccante. Sarri-Juve? Mi divertirebbe Entro lunedì una sorpresa. Su Quagliarella…” [VIDEO] : De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport De Laurentiis: “Disposto allo sforzo per un grande attaccante”. L’intervista a Sky Sport Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parla di calciomercato ai microfoni di Sky Sport. Il patron partenopeo dice la sua sui rumors relativi a Lozano, Rodrigo, Quagliarella e Di Lorenzo, l’ ultimo arrivo in casa ...