Carola | Boldrini | Emma Marrone | il maschilismo si cela dove meno te lo aspetti

fanpage

(Di giovedì 11 luglio 2019) In una "normale" mattina di tournée, capita di ritrovarsi a far colazione di fianco a un gruppetto di allegri ragazzi, che presto si trasformano in mostri per via delle loro continue orribili "battute", violente e insopportabili. E capisci di risvegliarti in un paese profondamente sessistale donne sono sempre considerate subalterne,il gap fra gli stipendi è altissimo,i femminicidi non calano,il tasso di occupazione femminile è tra i più bassi in Europa esin dall’asilo si educa ad una cultura che vede le bambine giocare con le bambole e la cucina e i bambini a calcio o a cazzotti.

Floflo492 : RT @giuliaselvaggi2: Solidarietà a Matteo Salvini per le accuse infondate di sessismo e razzismo. #Spadafora si scusi e se la prenda piutt… - BellomoAlexis : @GiorgiaMeloni @FratellidItaIia Ho visto anche la Boldrini, Saviano, Zingaretti, Carola Raket (e) e tutti quelli de… - GaeDeRoberto : @matteosalvinimi Ma stai zitto, guappo di cartone. Hai la minima idea delle minacce e degli insulti che hanno subit… -