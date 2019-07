Auto contro Tir | drammatico il bilancio | morto un 22enne e 4 feriti

Incidente tra Baucina e Villafrati - scontro tra Auto e camion : morto 22enne - 4 feriti : Un drammatico Incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 10 luglio, in provincia di Palermo, lungo lo scorrimento veloce che giunge Agrigento, la statale 121, fra gli svincoli di Villafrati e Baucina. In seguito allo scontro tra almeno 2 auto e un camion, verificatosi per cause che sono ancora in via di accertamento, un ragazzo di 22 anni è morto e altre 4 persone risultano ferite, una in maniera molto grave. Secondo le ...

Arezzo - tragico schianto in motorino contro un’Auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

Vigili a Tor Bella Monaca : controlli su case e regolarità Auto : Roma – Maxi operazione all’alba della Polizia locale di Roma Capitale in largo Ferruccio Mengaroni, nel quartiere di Tor Bella Monaca. Sul posto alcune decine di auto e centinaia di agenti che stanno verificando la titolarita’ degli alloggi popolari al civico 10. Secondo quanto si apprende, la Polizia locale sta passando in rassegna le singole abitazioni per censire e scovare eventuali fenomeni di abusivismo. A guidare le ...

Scozia. Muore a 15 anni investita da un’Auto che viaggiava contromano a folle velocità : Stava attraversando la strada nel piccolo comune di Paisley, vicino a Glasgow in Scozia. Improvvisamente, però, una macchina che sopraggiungeva contromano grande velocità l’ha colpita e investita. Per Robyn Fryar, 15 anni, non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasportato in ospedale, dove poco dopo ha perso la vita. L’auto, una Volkswagen Polo, è stata subito individuata dalla polizia locale. Un uomo di 20 anni è stato ...

Poggio Renatico - Auto si schianta contro una betoniera : due morti : Tragico incidente stradale a Poggio Renatico, comune in provincia di Ferrara. Uno scontro, avvenuto intorno alle 11.50 in via Cantone, nel rettilineo della statale provinciale 50 all’incrocio con via Molinazz, che ha visto coinvolti due mezzi: un’ auto e una betoniera. I due uomini che erano una delle due vetture, una Fiat Sedici, sono deceduti sul colpo: sono un uomo di 49 anni, nato a Milano e residente a Viarano, e un 31enne di Ferrara. Sul ...

Bergamo - il consigliere leghista contro le Auto elettriche : “Terrorismo ambientalista”. Ma ha concessionaria di veicoli usati : In Consiglio comunale a Bergamo si sta discutendo della mozione, presentata dal centrosinistra, sull’emergenza climatica. La città è pronta ad approvare il documento, come già fatto da Milano e Torino, che impegna l’amministrazione a trovare azioni concrete per contrastare l’inquinamento e a favore della sostenibilità ambientale. Durante la seduta, a un certo punto, prende la parola il consigliere leghista Filippo Bianchi: ...

Soldi e scuola - l?Autonomia frena : scontro M5S-Lega su risorse e istruzione regionale : ROMA Un passo avanti e due indietro. Lo ?spacca-Italia?, il progetto autonomista di Veneto e Lombardia avanza con l?andatura del gambero. Il vertice di governo di ieri al quale...

Fumata nera al vertice sull'Autonomia. Nuovo incontro giovedì : Si tratta ancora. Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un Nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ancora i nodi da ...

Alan Kurdi - contrordine : Autorizzato lo sbarco a Malta : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega alla nave dell'ong tedesca Sea Eye, con 65 migranti a bordo, l'accesso alle acque territoriali, La Valletta ha

Un video (con fake) su Facebook sul Morandi - è scontro fra Di Maio e Autostrade : Il vicepemier sollecita la revoca della concessione e parla di 500 mila euro versati da Aspi che replica: "E' falso sono 500 milioni". Nella sequenza viene mostrata la corrosione del viadotto, ma la foto è del ponte di Ripafratta, vicino Pisa

Ubriaco alla guida - si schianta contro un’ambulanza : poi fugge - lasciando i figli nell’Auto : Un uomo Ubriaco è stato arrestato dopo essersi scontrato con la propria auto con un'ambulanza, per poi fuggire lasciando i figli piccoli nella parte posteriore del veicolo danneggiato. I fatti sono avvenuti questa mattina a Forest Road, Walthamstow, nella parte orientale di Londra. Il sergente Collett condiviso le immagini del terribile incidente su Twitter.\\L'ufficiale era in giro per le strade della capitale britannica a svolgere attività di ...