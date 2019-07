Alessandro Bosco in radio e nei digital store con “Moglie”

allmusicnews

(Di giovedì 11 luglio 2019)ine neiconE’ uscito il 1° Luglio, nei principali, il nuovo singolo diedito, distribuito e promosso da Latlantide in rotazionefonica su tutto il territorio nazionale. Dopo il ritorno sulle scene nel 2018 con il Brano La mia Eternità, che riesce ad arrivare al primo posto della classifica “Indipendenti Emergenti” e piazzarsi al 16° posto nella classifica “Generale Nazionale”, questo nuovo brano vuole lanciare definitivamente il cantautore milanese nello scenario discografico italiano per consolidare il percorso artistico lungo ormai vent’anni elo fa attraverso un sodalizio artistico con il maestro Marco Scarpa di Venezia con il quale scrive proprio il suo ultimo singolo. Moglie vuole essere un brano ironico, solo apparentemente irriverente, che nasconde, tra luci ed ...

