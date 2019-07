Wimbledon 2019 | orari e programma di oggi mercoledì 10 luglio | ordine di gioco dei

oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Nona giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam:10, si giocano i quarti di finale del tabellone maschile di! Sui campi in erba più famosi del mondo otto tra i migliori tennisti del circuito mondiale cercano l’accesso alle semifinali di venerdì. I quattro incontri insaranno trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live generale testuale in tempo reale. ILCOMPLETO DICENTRE COURT – dalle ore 14.00 1. Novak Djokovic v David Goffin 2. Kei Nishikori v Roger Federer NO.1 COURT – dalle ore 14.00 1. Guido Pella v Roberto Bautista Agut 2. Sam Querrey v Rafael Nadal Diretta tv Sky Sport Diretta streaming Sky Go Diretta live testuale generale su OA ...

