Vincenzi | operatività DI S CO finalmente sbloccata

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Roma – “Con la votazione di oggi della proposta di legge 170 del 3/7/2019 riguardante le ‘Modifiche alla legge regionale 6 del 27/7/2018 ‘Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione Lazio’, si e’ provveduto a dotare il nuovo Ente regionale per il diritto allo studio, il Di.S.Co., di uno strumento provvisorio per essere immediatamente operativo, dandogli la possibilita’ di costituire nell’immediato il proprio Consiglio di amministrazione con il solo presidente e uno o piu’ dei rappresentanti previsti sul totale di cinque, in caso di ritardo nell’indicazione dei componenti da parte dei soggetti deputati a designarli. Questo al fine di sbloccarne l’operativita’ per superarne il commissariamento e cominciare ad applicare in pieno la portata ...