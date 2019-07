Ricetta ravioli capresi | il primo piatto dell’isola azzurra

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 10 luglio 2019): il, ildella domenica isolana È un, che a dispetto di come pensiate, è fresco e leggero ed è l’ideale in questo periodo estivo che tra le altre cose riesce a mettere d’accordo proprio tutti, grandi e piccini. Inoltre per conferire un sapore autentico a questacaprese bisognerà rispettare procedimento e utilizzo di ingredienti, che dovranno essere gli originali Ingredienti per l’impasto farina “00”, 800 gr olio evo, 2 cucchiai acqua, 400 ml Ingredienti per il ripieno caciotta, 500 gr uova, 2 maggiorana parmigiano Ingredienti per il sugo aglio olio evo basilico passate di pomodoro, 2 Prepazione Prepariamo l’impasto con farina, olio e acqua bollente. Amalgamiamo per un impasto omogeneo e dopodiché conservare in un luogo coperto per 15 minuti. In una padella rosoliamo aglio e olio, ...

