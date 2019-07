Nei vicoli più facile catturarlo E la Cassazione libera il pusher

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Salvatore Di Stefano Sentenza-choc dei giudici della Suprema Corte. Secondo gli ermellini il luogo ove è avvenuto l'arresto dello spacciatore non può essere considerato un'aggravante in quanto non sempre agevola la vendita di droga. Può essere strumento per gli investigatori che conoscono le strade Una sentenza-choc che finirà inevitabilmente per far discutere a lungo quella della corte di. Gli ermellini hanno fatto scarcerare un, beccato fra idel centro storico di Genova dalla polizia che lo aveva pizzicato con 12 involucri di cocaina. Quasi un anno fa i giudici del tribunale del Riesame di Genova avevano invece respinto la richiesta di scarcerazione per lieve entità del fatto presentata dall'avvocato dello spacciatore, un cittadino senegalese. Lazione dell'africano è avvenuta dopo che laha dichiarato che il luogo dove è avvenuto ...

