Macron deve spiegare i missili in Libia

ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Quando i soldati di Haftar sono scappati da Gharyan lasciando il cibo nei piatti, hanno lasciato indietro anche quattroanticarro Javelin di produzione americana. Sono armi speciali in grado di distruggere con precisione carri armati o anche elicotteri a bassa quota, “fire and forget” nel se

Ettore_Rosato : Conte ha detto no a Timmermans, amico dell'Italia, alla guida della Commissione Ue per sottomettersi alla volontà d… - castrovejo : Questa È la maglia della @officialsslazio ! Così deve essere! Vedi @macronsport che quando volete ne siete capaci??… - Nicolo_P_ : RT @MickiCarlotto: Costo del servizio deve incorporare il costo dell'inquinamento creato. Serve convertire emissione CO2 in € e applicare t… -