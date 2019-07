La Francia introduce un’ecotassa sui biglietti aerei

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (Foto: Getty Images) Novità per chi viaggia in aereo dalla. Per combattere le emissioni inquinanti, il governo francese ha annunciato l’introduzione dia partire dal 2020, una misura che si tradurrà concretamente in un aumento dei prezzi dei. La ministra dei trasporti francese, Elisabeth Borne, ha annunciato che la misura sarà introdotta a partire dalla prossima legge di bilancio. Il provvedimento, volto a raccogliere fondi da reinvestire in infrastrutture e servizi più sostenibili, vedrà diversi aumenti sulle tariffe. Quanto costerà l’aumento Per i voli in partenza dallae con destinazioni europee i rincari andranno da 1,50 euro a biglietto per le classi economiche ai 9 euro in più per le classi business e superiori. Per quanto riguarda invece i voli intercontinentali, l’ecotassa varierà dai 3 euro per le classi economiche ai 18 euro di ...

