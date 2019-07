Juve | un anno di CR7 | titolo a +128% da luglio 2018

Higuain alla Roma - le condizioni : primo anno di stipendio a carico della Juventus : Juventus e Roma lavorano per definire il passaggio in giallorosso di Gonzalo Higuain: i bianconeri potrebbero pagare il primo anno di stipendio.“powered by Goal”Al suo ritorno a Torino oggi è stato accolto dal calore dei tifosi bianconeri, ma il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra sempre più in bilico. Sarebbero invece altri due i colori che l’argentino potrebbe vestire: il giallo e il rosso.La Roma è infatti tra le squadre ...

Calciomercato Juventus : de Ligt sarebbe pronto per sabato - Pogba può slittare di un anno : Il Calciomercato della Juventus continua ad essere in fibrillazione per Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno alzato l’offerta avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax, Mino Raiola spinge per chiudere in fretta la trattativa e sabato potrebbe essere il giorno giusto per l’annuncio. Tra indizi social e trattative continue si avvicina quindi il momento decisivo per chiudere l’affare. In stand by invece la questione Paul Pogba, il ...

Dagli USA Commisso fa muro per Chiesa alla Juve : 'Resta con noi almeno un altro anno' : La politica della Juventus è ingaggiare top player pronti alle competizioni internazionali e nel contempo assicurarsi i giovani talenti del panorama nazionale per non restare scoperta nel futuro. Nell'ottica futuribile si inserisce il profilo di Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina, sarebbe un pallino di Fabio Paratici, il quale da tempo avrebbe raggiunto un accordo di massima con l'azzurro, ma il cambio di proprietà avrebbe messo in ...

Libero : La Juve ha offerto a Icardi 8 milioni l’anno. L’argentino ha detto no : L’affare Icardi rischia di diventare sanguinoso per le casse dell’Inter, scrive Libero. L’Atletico Madrid si è proposto di acquistarlo, ma l’argentino ha detto no. Adesso restano in corsa la Juventus e il Napoli. La Juve lo segue da un anno e lo avrebbe già in rosa se Maurito non avesse rifiutato. Da gennaio sulle sue tracce c’è anche il club di De Laurentiis, che sogna di affiancarlo a James Rodriguez per creare un ...

Damascelli : 'Zaniolo alla Juventus credo di sì - ma non da quest'anno' : La settimana prossima per la Juventus potrebbe essere decisiva dal punto di vista del mercato: parliamo soprattutto della trattativa che riguarda il probabile arrivo di De Ligt a Torino, anche se alcuni media spagnoli hanno parlato di una possibilità di ripensamento da parte dell'Ajax di cederlo alla Juventus. I bianconeri però sarebbero tranquilli a riguardo in quanto avrebbero già l'intesa contrattuale con il giocatore e con il suo agente ...

La bomba di Totti : “Inter e Juve faranno uno scambio…” - poi parla del futuro : “Il mio futuro? Non lo so, sto valutando, ci sono tante cose che posso fare. La migliore la prendero’ al volo. Anche in Italia? Si’, perche’ no? Ma vediamo, forse in una squadra europea. Comunque e’ tutto in alto mare, puo’ darsi anche che non succeda niente”. Sono le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky di Francesco Totti che è tornato a parlare di futuro dopo l’addio alla Roma. ...

Juventus - ipotesi shock : “Ultimo anno di CR7 a Torino - Icardi il suo erede” : Juventus – L’ipotesi Icardi in bianconero sta prendendo piede. Per molti l’argentino sarà il prossimo numero 9 bianconero, con un clamoroso passaggio dall’Inter alla Juventus. Quella alle porte sarà l’ultima stagione in bianconero di Cristiano Ronaldo, con Icardi suo futuro sostituto. Questo è ciò che secondo il giornalista Damascelli sarà il futuro della vecchia signora: CR7 ancor, un […] More

Il Napoli piomba su Icardi : stipendio di 10 mln all'anno - ecco il piano per fregare la Juventus : Clamorosa svolta su Mauro Icardi? Sul centravanti dell'Inter, che Antonio Conte non vuole neppure sentir nominare, sarebbe piombato il Napoli. La notizia viene rilanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il club partenopeo avrebbe offerto all'argentino un maxi-stipendio, pari a 10 milioni netti

Juventus - Buffon ha firmato : contratto di un anno con Sarri : È ufficiale il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Il 41enne portiere - ha comunicato il club bianconero - ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. «Bentornato a casa,...

Juventus : Paratici avrebbe chiesto a Icardi di restare un altro anno all'Inter : La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare ...

Il business delle plusvalenze : 717 milioni in un anno. Un terzo tra Juve e Roma : Oggi, su Repubblica, il business delle plusvalenze. “La parola magica del mercato: il tappeto sotto cui il calcio italiano nasconde il rosso della propria gestione, contraltare indispensabile ai costi in continua crescita delle squadre attanagliate da un “rosso” di 200 milioni l’anno e 4 miliardi di debiti”. I club di Serie A, tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, ne hanno fatte registrare 717 milioni. Un terzo di questi sono ...

Delio Rossi : “Il Napoli vuole avvicinare la Juventus - i bianconeri però hanno quasi terminato il proprio mercato” : Delio Rossi allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul Napoli che verrà : ” Il Napoli con Koulibaly e Manolas potrà giocare con la difesa più alta perché sono difensori molto veloci. Questa coppia permetterà alla squadra di spingere tanto, soprattutto con gli esterni di difesa. Juve? Il mercato non è ancora cominciato, è difficile proiettarsi alla pRossima stagione. La Juve, a differenza ...

Buffon è pronto a tornare alla Juventus : “Un anno di contratto - poi sarà dirigente” : Un anno di distanza, poi un tweet galeotto, che aveva fatto discutere la cintura di sicurezza e invece conteneva un indizio nella frase a corredo dell’immagine. Concreto secondo Sky Sport, che martedì sera ha spiegato come la trattativa sia in fase avanzata: Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Lo storico portiere bianconero e della Nazionale sta trattando un accordo di un anno, nel quale sarebbe il vice di Wojciech Szczesny, ...

Juve - De Ligt : Agnelli già l'anno scorso avrebbe proposto un posto al difensore : Ufficializzato e presentato Maurizio Sarri, la dirigenza bianconera è pronta a lanciarsi sul mercato con l'intento di allestire una rosa funzionale al gioco del tecnico toscano. In questo fine giugno l'attenzione principale della Juventus sarà però dedicata all'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. Ecco perché già questa settimana potrebbe arrivare l'ufficialità di ...