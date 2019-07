Inter | Sensi si racconta | Conte | le difficoltà | il tifo per il Barcellona e l’idolo Xavi

La formazione dell'Inter 2019-20 prende forma : Sensi e Godin nell'undici tipo di Conte : L'Inter 2019-20 sta iniziando davvero a prendere forma. Sensi, Godin e Lazaro sono al momento gli acquisti più importanti effettuati dal club nerazzurro, che ha scelto un grande allenatore come Conte per puntare allo scudetto. Senza dimenticare che c'è una Champions League da onorare e nella quale andare il più avanti possibile. Altri giocatori approderanno alla corte dell'ex tecnico di Juventus e Chelsea, ma intanto possiamo abbozzare una ...

Calciomercato : all'Inter arrivano Godin - Sensi e Lazaro : Gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i titoli. E l’Inter di Antonio Conte, in pieno Calciomercato, mira ai secondi per mettere fine al lungo digiuno del popolo nerazzurro. Forte di una base già molto valida, con l’accoppiata centrale Skriniar-De Vrij che l’anno scorso si è dimostrata una delle coppie più efficaci della Serie A, l’Inter quest’anno potrà contare ...

Inter - il saluto social di Sensi al Sassuolo : “sarò per sempre uno di voi - siete stati una famiglia per me” : Il centrocampista italiano ha salutato il club neroverde dopo essere passato ufficialmente all’Inter Un saluto sentito e accorato, che Stefano Sensi ha sentito di dover rivolgere al Sassuolo dopo il suo trasferimento ufficiale all’Inter. Il centrocampista italiano ha affidato ad Instagram il suo pensiero, utilizzando parole al miele per il suo ormai ex club. Massimo Paolone/LaPresse Questo il contenuto del suo post: ...

Sensi all’Inter - la lettera del calciatore al Sassuolo è commovente : “Grazie. Perché siete stati una famiglia. Non solo una club o una squadra. Perché mi avete dato una grande chance. E mi avete fatto crescere, sbagliare, imparare e così per decine di volte”. Inizia così il messaggio del nuovo acquisto dell’Inter Stefano Sensi che ha voluto ringraziare il Sassuolo attraverso una lettera pubblicata su Instagram. “Grazie a tutti coloro che mi hanno detto e dato qualcosa. Il presidente. ...

Inter - le prime parole di Sensi da nerazzurro : “Il club vuole tornare grande in Europa” : Prima Intervista alla tv ufficiale dell’Inter per Stefano Sensi. Il centrocampista, ufficializzato ieri, ha parlato di Conte e delle aspettative, tra le altre cose. Sensi si aspetta una stagione difficile: “Mi aspetto un’annata dura, di grande lavoro, perché l’Inter vuole tornare a essere quello che merita: una grande squadra a livello europeo. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e perché ...

Stefano Sensi all’Inter : le cifre dell’operazione : Sensi Inter – Adesso c’è anche l’ufficialità, Stefano Sensi vestirà nerazzurro nella prossima stagione. Il centrocampista arriva in prestito dal Sassuolo, con diritto di riscatto, come si legge in una nota della società: «Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto […] L'articolo Stefano Sensi all’Inter: le ...

Calciomercato Inter news/ Ufficiale l'arrivo di Sensi dal Sassuolo - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie martedi 2 luglio: Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro, ecco il comunicato.

Le ultime trattative di calciomercato - ufficiale Sensi all’Inter : Veretout verso il Milan - in due alla Fiorentina - Andersen al Lione : Non si ferma il calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore dell’Inter. ” Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista italiano si trasferisce al Club nerazzurro a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione. Classe ’95, centrocampista: Stefano Sensi ha passato la maggior parte ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Stefano Sensi : arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio di Stefano Sensi, che si trasferisce dal Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto L’Inter accoglie ufficialmente Stefano Sensi, il club nerazzurro infatti ha reso noto di aver acquisito le prestazione del centrocampista italiano tramite un comunicato apparso sul proprio sito. Ecco la nota: ‘Stefano Sensi è ufficialmente un nuovo giocatore ...

Inter - prime parole per Sensi : “Contento della scelta fatta” : “Sono felice di essere un giocatore dell’Inter. Mi cercavano altre squadre? Sono contento della scelta che ho fatto. Mi aspetto una grande stagione. Forza Inter“. Sono queste le prime parole giocatore nerazzurro per Stefano Sensi. subito dopo l’uscita dalla sede del club nerazzurro in seguito alla firma del contratto, accolto anche da alcuni tifosi.L'articolo Inter, prime parole per Sensi: “Contento della ...

Calciomercato martedì 2 luglio : Inter - arriva Sensi e rispunta Barella. Juve-Bonucci - sarà addio? Roma forte su Higuain : Calciomercato 2 luglio- Ecco tutte le trattative di mercato di oggi martedì 2 luglio JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, i bianconeri starebbero valutando attentamente la possibilità di dire addio a Bonucci. Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 50-60 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato martedì 2 ...

Inter - Sensi è arrivato a Milano : domani le visite mediche : L’accordo c’è ormai da qualche giorno, domani sarà il giorno della firma e dell’annuncio da parte dell’Inter. Stefano Sensi è arrivato in serata a Milano, dove domattina svolgerà le visite mediche di rito. Il centrocampista dovrebbe approdare in nerazzurro dal Sassuolo con un prestito di 5 milioni e riscatto fissato a circa 20, mentre l’Inter ha ceduto ai neroverdi Sala per 5 milioni.L'articolo Inter, Sensi è ...

Inter scatenata - visite mediche per il terzino Lazaro : 22 milioni all'Herta Berlino - ora tocca a Sensi : In attesa di camminare (anzi, di correre), Valentino Lazaro si alza ed effettua le visite mediche con l'Inter. L'esterno destro austriaco, in arrivo dall'Hertha Berlino per 22 milioni di euro più bonus, è già sbarcato a Milano per i test di rito ed è di fatto un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo Godi

Sensi è dell’Inter - Carnevali conferma : “accordo raggiunto con i nerazzurri” : “Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Inter e la prossima settimana Sensi fara’ le visite mediche”. E’ l’importante annuncio da parte dell’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che conferma l’accordo con l’Inter per il trasferimento in nerazzurro del centrocampista Sensi. “C’e’ soddisfazione per dare un’opportunita’ a un nostro giocatore di andare in un ...