Idropulitrici contro i clochard e prima i comaschi | una sceriffa alla Famiglia

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Dalle ruspe alle: è un attimo. Il suo idolo, Matteo Salvini, le invoca per sgomberare campi rom e abusivi. Lei passa dalle parole ai fatti. Alessandra Locatelli, 42 anni, è il nuovo ministro delladel governo gialloverde, che prende il posto di un altro fedelissimo, il leghista Lorenzo Fontana. Già assessore alle Politiche sociali del Comune e vice sindaco – ma sindaco, come il leader del Carroccio a Roma, “di fatto” – il suo nome, a Como non è mai passato inosservato. Da quando è stata eletta, nel 2017, ha fatto parlare di sé. Non sempre bene. Dalle politiche per il decoro del centro alle battagliei senzatetto - rei di sporcare l’immagine della città - passando per singolari appelli ai cittadini: non date soldi a chi ne ha bisogno. Senza dimenticare tutti quei piccoli ...

