Idraulico sbaglia a riparare la vasca della principessa saudita | lei lo fa picchiare e lo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ha eseguito male il lavoro che gli era stato assegnato e per questo la committente, laHassa bin Salman, lo ha fattoe legare e poi lo ha costretto a baciarle i piedi per ore. Ora la donna, sorella del principe ereditario Mohammed Bin Salman, rischia una condanna a sei mesi di carcere con la condizionale e 5mila euro di multa. Tanto ha chiesto infatti l'accusa nel processo iniziato martedì a Parigi e la cui sentenza è attesa per il prossimo 12 settembre. I fatti risalgono al 2016 e si sono svolti proprio nella capitale francese. Hassa bint Salman è accusata di aver chiesto a Rani Saidi, sua guardia del corpo e unico ...

