Haven | l' adventure RPG degli sviluppatori di Furi si mostra nel primo gameplay trailer

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Lo sviluppatore di, The Game Bakers, ha condiviso ile ha offerto nuovi dettagli per la sua avventura romantica,, riporta Eurogamer.net.segue le tribolazioni di una coppia di amanti - Yu e Kay - mentre tentano di sopravvivere su un pianeta perduto. È un'esperienza da solista "al suo interno", ma la co-op è supportata e incoraggiata, con la pagina Steam diche suggerisce che i giocatori potrebbero voler giocare "con qualcuno speciale".Ora, a parte ilvero, che potete vedere qui sotto, The Game Bakers ha condiviso una piccola quantità di informazioni, definendoun "RPG accessibile" e un'"avventura ricca di storia" (le scelte di dialogo potrebbero portare a determinate conseguenze).Leggi altro...