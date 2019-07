Formula 1 | Alonso al posto di Gasly in Red Bull? C’è un ostacolo che rende impossibile

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Helmut Marko si è soffermato sulla stagione di, svelando poi il motivo per cui un avvicendamento consiaLa stagione di Pierrenon sta confermando le attese della Red, considerando i soli 43 punti ottenuti finora dal francese rispetto ai 123 di Max Verstappen. Photo4/LaPresse Un confronto impietoso, che ha spinto Horner e Marko a riflettere sul futuro del transalpino, che al momento però non rischia il sedile. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile avvicendamento con Fernando, libero dopo la fine della collaborazione nel WEC con Toyota. Interrogato sulla questione ai microfoni di Motorsport.com, Marko ha fatto chiarezza spiegando come siaun matrimonio con il driver di Oviedo per via della… Honda: “l’entourage dici ha fatto sapere della sua disponibilità, ma per la Hondaè ...

