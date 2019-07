Di Maio: mai condoni e no aumento Iva

"Ho sentito parlare di.Il Movimento non ne farà mai. Per noi i grandi evasori vanno in carcere".Così il vicepremier Disu Facebook. "L'Iva non aumenterà e taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese",aggiunge."Sulla flat tax aspettiamo le coperture. Non c'è un piano, ma per noi si fa, basta che non si aumenti l' Iva". Anche "l'Autonomia si farà", ma "equilibrata e giusta,senza spaccare il Paese e lasciare il Centro Sud isolato"(Di mercoledì 10 luglio 2019)