(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ilincidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enneGallo no c'è stato nulla da fare. Feritomente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.